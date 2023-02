Saints Row: il futuro del franchise sarebbe a rischio dopo l'insuccesso del reboot

Dopo il fallimento del reboot di Saints Row, che non è stato apprezzato né dalla critica, né dal pubblico, il futuro del franchise potrebbe essere compromesso. Il flop commerciale del gioco ha pesato enormemente sui bilanci dell'Embracer Group, che ha deciso di dare una svolta sulle modalità con cui vengono accettati i progetti.

L'ultimo Saints Row è stato criticato un po' per tutti gli aspetti, dalle meccaniche di gioco, alla sceneggiatura. Considerando che il gioco arrivava dopo Saints Row 4, anch'esso molto criticato e considerato sottotono rispetto al terzo episodio, se ne deduce che la serie ha perso un bel po' della sua carica. L'ultimo capitolo davvero apprezzato dal pubblico risale al 2011 (il terzo).

Nel suo resoconto finanziario per il Q3 2022, Embracer Group ha svelato i dati negativi del gioco, da cui si è dedotto anche l'alto costo di produzione. La compagnia ha dichiarato che da ora "ogni progetto dovrà meritarsi il suo diritto di esistere," facendo capire che potrebbe non esserci un futuro per il franchise, viste le attuali condizioni.

C'è da dire che la serie potrebbe essere anche tolta dalle mani di Volition per provare a farla sopravvivere in qualche modo, anche se non ci sono voci in merito. Prendete il tutto come mere speculazioni.