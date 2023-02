Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, taglio di prezzo da Capcom per PC e Nintendo Switch

Capcom ha annunciato ufficialmente di aver tagliato il prezzo di Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, portandolo a 39,99€ su PC e Nintendo Switch. Quindi niente più prezzo pieno.

L'editore giapponese ha anche riportato dell'esistenza di una demo, i cui progressi potranno essere portati nella versione finale del gioco, dopo averla acquistata.

Pagina della demo di Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin per PC e Nintendo Switch.

Leggiamo la descrizione della demo:

Prova gratuitamente l'inizio del gioco! E in caso dovessi decidere di acquistare Stories 2, non preoccuparti di perdere i tuoi progressi: potrai trasferire i tuoi dati di salvataggio alla versione completa del gioco!

Se hai dei dati di salvataggio per la versione di prova, puoi ricevere un talismano del legame in Monster Hunter Rise! Questo talismano può essere usato per attivare le abilità Cavaliere provetto e Ampia area!

Goditi l'inizio dell'avventura, modifica l'aspetto del tuo Rider, prova il sistema di combattimento, crea equipaggiamenti, e aggiungi Monstie proprio come nella versione completa del gioco! Trasferisci i dati di salvataggio della versione di prova alla versione completa del gioco per non perdere i tuoi progressi.