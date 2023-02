Tomb Raider Reloaded, la recensione del single stick shooter con Lara Croft

Il valore di un marchio come Tomb Raider non necessita di essere spiegato: a prescindere dalle sorti delle ultime produzioni con protagonista Lara Croft , il personaggio creato nel 1996 da Core Design ha ampiamente trasceso i confini del mercato videoludico per entrare a far parte dell'immaginario pop, e lo dimostrano i 600 milioni di dollari pagati da Amazon per acquisirne i diritti .

Si gioca dunque con un solo dito, muovendo Lara all'interno di uno scenario che si sviluppa in verticale (così come il dispositivo, che va tenuto in modalità ritratto) e che viene riempito di volta in volta di animali feroci più o meno verosimili: una citazione, questa, agli episodi classici di Tomb Raider, dove la scaltra esploratrice si trovava spesso e volentieri ad affrontare anche degli enormi dinosauri . Non mancano sezioni particolarmente ostiche e boss fight, ma una soluzione twin stick sarebbe stata sicuramente più piacevole.

Cosa diavolo è un single stick shooter ? Si tratta di una semplificazione tutta mobile dei twin stick shooter, quegli sparatutto cioè che utilizzano entrambe le levette di un controller per muovere il personaggio da una parte, direzionarne lo sparo dall'altra. In questo caso lo stick (virtuale) è uno soltanto e serve per pilotare il movimento, ma non appena ci si ferma parte un attacco automatico verso il bersaglio più vicino.

Realizzazione tecnica: la piccola Lara

Tomb Raider Reloaded, una sequenza di combattimento

Come accennato in apertura, Tomb Raider Reloaded utilizza uno stile grafico cartoonesco, molto carino e colorato, con una Lara Croft in versione "chibi", ovverosia con le proporzioni di una bambina. Per quanto possa sembrare un po' una bestemmia, il risultato finale appare sorprendentemente simpatico e omaggia peraltro le origini della serie facendo in modo che la protagonista si produca in arrampicate e salti acrobatici al termine di ogni livello.

Per quanto concerne il design degli scenari e dei nemici la situazione è meno brillante e si pecca un po' in termini di varietà visiva, pur restando su di un livello più che discreto, mentre le musiche che accompagnano l'azione sono una vera e propria rivelazione, "avventurose" e coinvolgenti come ci si aspetterebbe forse da un'esperienza più seriosa.