Survivor!.io, la recensione del single stick shooter a base di zombie

Ebbene, i ragazzi di Gorilla Game Studio hanno preso questa formula e l'hanno declinata nell'ambito della tradizionale invasione di zombie, uno scenario post-apocalittico che tuttavia rimane accessorio, sullo sfondo, mentre in primo piano non c'è altro che l'azione. Con qualche difetto? Con qualche difetto.

Si continua a crescere e si diventa man mano più competitivi, ma i nemici diventano davvero tanti, al punto che l'azione si trasforma in una sorta di bullet hell e diventa davvero complicato evitare di subire danni. Se poi consideriamo che ognuno dei ben trenta livelli disponibili per la campagna richiede di sopravvivere a numerose ondate e boss per poter essere complicato, emerge qualche chiaro problema di bilanciamento.

Realizzazione tecnica: troppo semplice?

Survivor!.io, sempre il protagonista circondato dagli zombie

La breve sequenza introduttiva di Survivor!.io fa pensare a uno stile minimale alla Among Us che poi si concretizza nell'azione di gioco, forse esagerando un pochino. I personaggi sullo schermo sono tanti, ma complice lo sfondo "asettico" e la mancanza di reazioni in base ai colpi si ha la netta sensazione di trovarsi di fronte a semplici oggetti in movimento, che interagiscono senza un'adeguata resa dei pesi e degli impatti.

Lato sonoro la cosa viene gestita in maniera discreta, le musiche coinvolgono, ma restano un po' in secondo piano rispetto agli effetti, che in molti casi servono anche per capire quando arriverà un determinato colpo, quando le lame cominceranno a girarci intorno e potremo dunque azzardare una traversata fra gli zombie altrimenti impossibile.