Bloodborne: un update previsto scatena voci su novità in arrivo, ma è improbabile

Da un update programmato per Bloodborne nei prossimi giorni si sta facendo largo su internet una voce di corridoio su possibili novità in arrivo riguardanti il gioco, magari l'annuncio di un seguito o un remake, ma tutto questo sembra decisamente improbabile.

C'è effettivamente un aggiornamento per Bloodborne previsto per il 31 agosto 2022, con una manutenzione programmata fissata per tale giorno, ma la questione non sembra avere le conseguenze sperate. Le voci sono state alimentate da alcune fonti, come l'account Twitter Pyo nel messaggio visibile qui sotto, alimentando la costante presenza di speculazioni su un possibile ritorno del gioco e, in questo caso, anche la possibile vicinanza di un PlayStation Showcase a settembre.



Tuttavia, bisogna anche fare presente come non sia affatto la prima volta che Bloodborne va incontro ad aggiornamenti anche ad anni di distanza dalla sua uscita. In particolare, le manutenzioni programmate si svolgono a cadenza piuttosto regolare, a causa di update applicati lato server da Sony e FromSoftware, dunque anche questo episodio sembra rientrare in una normale amministrazione del gioco.

D'altra parte, è anche vero che si susseguono ormai da giorni le voci su un possibile PlayStation Showcase per settembre 2022 ed è impossibile escludere totalmente possibili novità su Bloodborne, considerando che si tratta ancora di uno dei titoli più amati dal pubblico PlayStation, dunque qualche novità che coinvolga il gioco e PS5, anche solo per quanto riguarda un upgrade specifico, non sono mai da escludere a priori.