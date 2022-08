PlayStation Showcase a settembre 2022: spunta una data da parte di un altro insider

Spunta una possibile conferma, sempre non ufficiale, sull'esistenza di un PlayStation Showcase a settembre, questa volta anche con una data precisa: l'8 settembre 2022, sebbene ovviamente il tutto vada preso esclusivamente come una voce di corridoio.

A riferire la data in questione è Nick "Shpeshal Nick" Baker, giornalista e insider che ha un passato non proprio impeccabile con le previsioni, ma che ha anche dimostrato di avere qualche collegamento con l'industria, dunque non è da escludere a priori che possa avere ragione.



Il tutto va preso con le pinze, ma secondo Shpeshal Nick quella è la data in cui dovrebbe avvenire la prossima presentazione da parte di Sony: in base a quanto riferito, avrebbe sentito dell'8 settembre da parte di una fonte non meglio identificata, la quale avrebbe ricevuto tale informazione da altre tre diverse fonti.

Difficile dare una valutazione al momento, ma un PlayStation Showcase a settembre corrisponderebbe con quanto riferito anche da un altro insider, ovvero Dusk Golem, che qualche giorno fa aveva parlato di una presentazione di Sony per il mese prossimo.

Visto che si parla specificamente di PlayStation Showcase, potrebbe trattarsi di un evento di un certo calibro, considerando che questa è la denominazione che Sony utilizza per identificare le presentazioni più ampie e lunghe, che comprendono annunci, trailer e informazioni di notevole interesse.

In precedenza, sempre Nick Baker aveva parlato di una possibile presentazione in agosto, ma ha poi corretto l'informazione riferendo che questa è stata spostata al mese successivo. In ogni caso, attendiamo eventuali conferme o smentite sulla questione.