Thor: Love and Thunder, data d'uscita su Disney+ annunciata per l'Italia

È stata annunciata la data d'uscita di Thor: Love and Thunder su Disney+, valida anche per la sezione italiana del servizio video su abbonamento: sarà visibile dagli abbonati a partire dall'8 settembre 2022.

Non manca dunque molto all'approdo del prossimo film di grosso calibro del Marvel Cinematic Universe all'interno del servizio, visto che si tratta di poco più di un paio di settimane da ora.

Thor: Love and Thunder, una locandina

Con l'arrivo del film, su Disney+ sarà visibile anche il documentario Assembled: The Making of Thor: Love and Thunder, che illustra proprio i retroscena sulle riprese e la produzione del film in questione.

Nella nostra recensione di Thor: Love and Thunder non emerge propriamente la valutazione di un film imperdibile, tuttavia si tratta sicuramente di un tassello importante nell'universo cinematografico Marvel e rappresenta dunque un film da vedere per chi lo segue, specialmente quando si troverà nel catalogo di Disney+ senza costi aggiuntivi.

Seguito di Thor: Ragnarok, il film è diretto da Taika Waititi, che ha anche collaborato alla scrittura della sceneggiatura. Protagonista è ancora una volta Chris Hemsworth, affiancato da Natalie Portman, ma nel cast troviamo anche Christian Bale nel ruolo di Gorr, oltre a Tessa Thompson, Russell Crowe e lo stesso Waititi.

Thor: Love and Thunder ha incassato finora 737 milioni di dollari al botteghino globale, diventando in questo modo il sesto film con il maggior incasso del 2022.