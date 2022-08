Offerte Amazon: F1 22 in sconto per PS4, PS5 e Xbox al prezzo più basso ad oggi

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare F1 22 per PS4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S. Lo sconto è di 21/22€, rispettivamente per la versione old-gen e current gen. Il prezzo pieno per F1 22 è 69.99€ per le versioni PS4 e Xbox One, e 79.99€ per le versioni PS5 e Xbox Series X|S. Il prezzo attuale è il migliore ad oggi per le varie versioni del gioco. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Nella nostra recensione di F1 22 vi abbiamo spiegato che "Il cuore del videogioco rimane lo stesso, con le ottime modalità carriera, sia pilota che scuderia, le quali possono essere giocate anche con un amico online. Anche il modello di guida, nonostante fosse stato completamente rivisto per adattarsi alle nuove monoposto del 2022, rimane essenzialmente lo stesso, cioè un buon bilanciamento tra un'esperienza simulativa e arcade. In definitiva, si tratta senza dubbio del videogioco ideale per chi vuole vivere la Formula 1 a 360 gradi."

