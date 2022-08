Twisted Metal: la serie TV PlayStation ha concluso le riprese, presto in uscita?

Twisted Metal, la serie TV attualmente in produzione presso Peacock in collaborazione con PlayStation, sembra abbia concluso le riprese in questi giorni, cosa che fa pensare a una possibile uscita vicina nel tempo sui servizi di distribuzione video.

L'informazione arriva direttamente da Michael Jonathan, showrunner, executive producer e co-autore della serie, il quale su Twitter ha annunciato "That's a wrap on season one!", indicando dunque la conclusione delle riprese per quanto riguarda la prima stagione di Twisted Metal, secondo il linguaggio tipico. A corredo, è visibile anche un'immagine di una scultura di ghiaccio con il logo della serie, che riprende un po' la grafica del gioco.



In base a quanto riferito, la serie TV dovrebbe utilizzare ambientazioni reali ed effetti speciali basati sulla realtà, con un utilizzo non troppo intensivo di computer grafica, cosa che dovrebbe donare uno stile particolare e forse avvicinare questo Twisted Metal ai giochi di riferimento.

La serie dovrà ora passare alla post produzione, processo che potrebbe essere ancora piuttosto lungo, ma la parte forse più impegnativa è praticamente conclusa. Secondo alcune anticipazioni, è possibile che Twisted Metal possa arrivare sui servizi di distribuzione video verso la metà del 2023, dunque ci potrebbe essere ancora un po' da aspettare.

Di recente, abbiamo saputo che Neve Campbell fa parte del cast di Twisted Metal, oltre a Stephanie Beatriz ad affiancare il protagonista Anthony Mackie.