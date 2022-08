Red Dead Redemption 2: contenuti tagliati della storia scoperti in un file nascosto

Un altro segreto di Red Dead Redemption 2 sembra sia emerso dai file nascosti all'interno del gioco, in particolare un contenuto che sembra essere stato tagliato dalla storia del titolo Rockstar Games e con possibili riferimenti al primo capitolo.

Lo youtuber Kush Qrox, effettuando un datamining sui file di Red Dead Redemption 2, ha scoperto una scena d'intermezzo rimasta in larga parte nascosta fino a questo momento, che suggerisce il fatto che Arthur Morgan potesse esplorare la mappa del primo Red Dead Redemption per alcune quest.

Tecnicamente, è comunque possibile raggiungere Blackwater e New Austin, ma qui il protagonista viene immediatamente braccato e ucciso in quanto ricercato.

In base a quanto emerso, invece, la scena d'intermezzo nascosta riguardava proprio una parte della storia che si sarebbe dovuta svolgere in tale area, facendo pensare che ci fossero delle quest eseguibili all'interno della mappa del primo Red Dead Redemption. In particolare, la scena d'intermezzo riguarda un dialogo tra Arthur Morgan e Jeremy Gill all'interno della quest secondaria "A Fisher of Fish", che avrebbe richiesto al protagonista di raggiungere Rio Bravo e arrivare a New Austin.

Tutto questo è stato rimosso nella versione definitiva di Red Dead Redemption 2, ma sembra che originariamente la storia fosse ancora più lunga e soprattutto contenesse fasi di esplorazione e narrazione anche all'interno della mappa del primo capitolo.

Di recente, è emerso che Red Dead Redemption 2 è ora il nono gioco più venduto di sempre, avendo superato i 45 milioni di copie vendute.