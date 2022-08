Return to Monkey Island, Sonic Frontiers e altri: svelate le dimensioni su Nintendo Switch

Il Nintendo eShop si è aggiornato di recente per accogliere informazioni riguardanti diversi giochi in uscita su Nintendo Switch e in particolare lo spazio richiesto nella memoria della console, tra i quali troviamo anche novità come Return to Monkey Island, Sonic Frontier, Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection e molti altri.

Vediamo dunque la nuova mandata di titoli in arrivo e le rispettive dimensioni occupate nella memoria di Nintendo Switch:

Sonic Frontiers - 10.4GB

Harvestella - 9.0GB

BPM: Bullets Per Minute - 6.0GB

2weistein - The Curse of the Red Dragon 3 - Ronger Pirates - 5.7GB

Easy Red 2 - 5.2GB

Return to Monkey Island - 5.1GB

The Hand of Glory - 4.8GB

Circus Electrique - 3.8GB

Disney Dreamlight Valley - Deluxe Edition - 3.7GB

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection - 2.9GB

United Assault - Normandy '44 - 2.0GB

Absolute Tactics: Daughters of Mercy - 1.5GB

From Space - 1.5GB

Martian Panic - 1.3GB

Onsen Master - 1.1GB

Fairy Elements - 693MB

Robby's Adventure - 656MB

Camped Out! - 475MB

Wind of Shuriken - 419MB

Kaichu: The Kaiju Dating Sim - 417MB

Dorfromantik - 388MB

Space Tanks - 374MB

Please, Touch The Artwork - 275MB

Draw Rider Remake - 160MB

Paddles - 155MB

Brutal Chase Turbo - 135MB

Chess Brain: Dark Troops - 107MB

Super Sunny Island - 48MB

Disney Dreamlight Valley - 40MB

Notevole la compattezza di Return to Monkey Island, che richiede soltanto 5,2 GB di spazio libero su Nintendo Switch, così come anche Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection che ammonta a poco meno di 3 GB. Le dimensioni maggiori registrate sembrano essere quelle di Sonic Frontier, che supera invece i 10 GB.