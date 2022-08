Spider-Man: il cosplay di Spider-Gwen di Melamori.cosplay è fedele allo Spider-Verse

Spider-Man resta sempre uno dei super-eroi preferiti dal pubblico, come dimostra anche l'impressionante successo di Spider-Man: No Way Home, dunque non stupisce che le cosplayer continuino a ispirarsi al brand, come vediamo con questo cosplay di Spider-Gwen da parte di melamori.cosplay.

Vediamo dunque Gwen Stacy in versione Spider-Gwen perfettamente riprodotta in questa reinterpretazione dell'ottima cosplayer, che ricorda da vicino la versione del personaggio vista nel film animato Spider-Man: Into the Spider-Verse, di cui sembra essere una rappresentazione accurata.

Ricordiamo, peraltro, che l'universo in questione sta peraltro per tornare al cinema con il seguito ufficiale diviso in due parti, Spider-Man: Across the Spider-Verse, dunque avremo probabilmente modo di tornare a vedere Spider-Gwen in azione con il nuovo film. Intanto, godiamoci questa bella versione da parte di melamori.cosplay a cui non manca veramente nulla.

La cosplayer ha utilizzato un costume che ricalca da vicino quello del film animato, ma è soprattutto la capigliatura e il trucco a richiamare lineamenti e caratteristiche tipiche del personaggio visto nel film in questione, particolarmente carismatico. Il risultato è davvero notevole.

