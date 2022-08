The Witcher 3: il cosplay di Triss in abito verde di natsumi_cosplay gioca con il fuoco

The Witcher 3 è sempre più un ricordo per i videogiocatori, ma la passione per l'opera di CD Projekt RED non si è ancora raffreddata e, in parte, il merito è dei cosplay. A scaldare la situazione ci si mette anche natsumi_cosplay con il proprio cosplay di Triss in abito verde, che gioca con il fuoco.

natsumi_cosplay propone la versione in abito verde di Triss, non quella più utilizzata nel gioco ma probabilmente una delle più apprezzate dai fan. Oltre al dettagliato costume, propone anche un effetto speciale aggiuntivo, un libro in fiamme, che richiama i grandi poteri magici della maga di The Witcher.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Triss in abito verde realizzato da natsumi_cosplay? Il personaggio di The Witcher 3 è stato ricreato nel modo migliore, oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?