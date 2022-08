Cosa giocherete questo weekend?

Agosto è arrivato al suo ultimo fine settimana e con l'inizio di settembre cominceranno ad arrivare sugli scaffali digitali e dei negozi sempre più giochi di primo piano. Questo però non significa che in questo weekend del 27 agosto 2022 noi videogiocatori non avremo qualcosa da giocare. Diteci, cosa giocherete questo fine settimana?

Anche se non è un periodo intendo, questa settimana abbiamo visto l'arrivo di una nota saga, pronta a risorgere con un capitolo che non ha esattamente convinto fino in fondo, ma dovrebbe comunque saper divertire un po' di persone. Parliamo di Saints Row, di cui vi abbiamo proposto la nostra recensione.

Un paio di giorni fa, abbiamo anche avuto modo di lanciarci nel modo alieno di I Was a Teenage Exocolonist. Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "I Was a Teenage Exocolonist è un gioco di ruolo life-sim di qualità, con tantissimi eventi, finali e avventure da vivere. Ogni partita può essere completamente diversa da quelle precedenti e ogni sottotrama da noi esplorata si è rivelata interessante e piacevole. Visivamente incantevole e musicalmente ispirato e vario, il viaggio ideato da Northway Games è un'avventura che appassiona e spinge a scoprire cosa altro si cela dietro i personaggi da noi non ancora approfonditi. L'unico elemento che non stupisce è il gioco di carte, ottimo per spezzare il ritmo ma meno profondo di quanto avremmo sperato. Nondimeno, è un gioco che consigliamo caldamente a chiunque sia intrigato dalle premesse: non deluderà."

I Was a Teenage Exocolonist

Se preferite qualcosa di più orientale, allora potreste essere interessati al recente Soul Hacker 2. Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "Soul Hackers 2 vuole probabilmente imporsi come alternativa ai suoi più popolari fratelli maggiori, spogliandosi dei loro caratteristici eccessi per offrire un'esperienza più asciutta e accessibile a tutto tondo. Il risultato non funziona al 100% per il semplice fatto che a tradire il nuovo titolo Atlus sono alcune decisioni davvero poco oculate in termini di level design, che fanno di Soul Hackers 2 un GDR sospeso in un limbo tra passato e presente. Se però certi anacronismi non vi sconfortano, e cercate un nuovo megaten con cui cimentarvi, dategli una possibilità: è un titolo valido, ma ha meno personalità di quello che sembra."

Oltre alle novità, però, noi videogiocatori abbiamo anche bisogno di smaltire il backlog. Diteci, quindi, cosa giocherete questo weekend del 27 agosto 2022?