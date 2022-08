Il Signore degli Anelli Gli Anelli del Potere è costato quanto 5,1 milioni di abbonamenti Prime

A brevissimo avremo modo di vedere i primi episodi de Il Signore degli Anelli Gli Anelli del Potere, la serie TV Amazon dedicata al mondo di Tolkien. Si tratta chiaramente di uno show di alto livello produttivo e che è costato molto. Quanto? In pratica quanto 5,1 milioni di abbonamenti Prime secondo il conteggio del Wall Steet Journal. Il calcolo è fatto a partire dal costo USA dell'abbonamento Prime (139$).

Più precisamente, Il Signore degli Anelli Gli Anelli del Potere è costato alla compagnia 715 milioni di dollari per otto episodi, rendendo così uno degli show più costosi di sempre. Pare anche che Netflix ed HBO fossero interessati ai diritti sulla serie, ma Amazon ha speso una grande somma per assicurarsi di superarli e ottenere i diritti: 250 milioni di dollari.

Secondo il Wall Street Journal, anche se la serie TV equivale allo 0.15% dei guadagni del 2021 di Amazon, si tratta comunque di una scommessa per Amazon. Secondo i report, la speranza di Amazon è che la serie TV abbia talmente successo da poter creare spin-off e del merchandise dedicato, in modo simile a quanto accaduto con Il Trono di Spade.

Un ex dirigente di Amazon Studios ha recentemente dichiarato a Insider che lo show potrebbe essere la svolta per lo studio. "Se non riusciamo a prendere questa IP e a portarlo al successo, perché Amazon Studios è qui? Deve avere successo. Non c'è altra scelta", ha dichiarato.

Vi ricordiamo infine che due episodi de Il Signore degli Anelli Gli Anelli del Potere saranno riprodotti in alcuni cinema in anteprima.