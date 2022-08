Twitch: ragazza fa sesso in diretta e viene bannata per 7 giorni, streamer dichiara che è ingiusto

kimmika_, streamer di Twitch, è stata bannata per sette giorni per aver fatto sesso in diretta. La scelta di Twitch ha però generato malcontento perché a detta di molti è fin troppo lieve. Jidion6 afferma infatti che Twitch è sessista e fa favoritismi, facendo notare che lui è stato bannato a vita per molto meno.

Jidion6 era uno streamer di Twitch fino a quando non ha attaccato Pokimane con un "hate raid". Questo gli ha causato un ban a vita, anche se poi lo streamer ha parlato con Pokimane, risolto il problema ed è anche divenuto suo amico. kimmika_ invece ha ottenuto solo 7 giorni di ban, nulla che possa seriamente impensierire la carriera della ragazza.

Twitch per il momento non ha ancora risposto ufficialmente e non è detto che lo farà mai. Jidion6 ha pubblicato un video sulla questione, che potete vedere qui sotto.

Non è ovviamente l'unico che ha fatto notare l'ingiustizia. Su Twitter sono molti che segnalano il proprio malcontento.

Viene anche fatto notare che una streamer, in passato, ha minacciato di entrare con le armi all'interno del quartier generale di Twitch e la cosa le è costata meno di un mese di ban.

Nel complesso, secondo molti Twitch non è coerente con i propri ban e permette ad alcuni tipi di streamer di passarla liscia molto più facilmente. Di certo non è una piattaforma semplice sulla quale lavorare, come dimostrato da quanto avvenuto alla streamer trans Keffals che continua a subire swatting, nonostante abbia cambiato casa.