Soul Hackers 2, la recensione del JRPG di Atlus che sta nel mezzo tra Shin Megami Tensei e Persona

Originariamente tra i sequel di Devil Survivor - anche in questo caso si tratta di una serie nata da una costola di Shin Megami Tensei - Soul Hackers risale al 1997 ed è stato recuperato solo nel 2012 per un'edizione Nintendo 3DS. La cosa sembrava finita lì, quando invece, a sorpresa, Atlus ha deciso di rilanciare il marchio, spogliandolo di ogni subordinazione.

Quando il pluripremiato Persona 5 Royal e i suoi due predecessori approderanno anche su Nintendo Switch, nei prossimi mesi, chi possiede la console ibrida potrà vantare una libreria che include alcuni tra i migliori GDR degli ultimi anni. Shin Megami Tensei V , invece, per il momento resta un'esclusiva della piattaforma Nintendo e forse è per questo motivo che Eiji Ishida e Mitsuru Hirata , che avevano già lavorato a Tokyo Mirage Sessions #FE , hanno deciso di riesumare Soul Hackers.

Sul fronte della narrativa, è importante sottolineare che le tantissime missioni secondarie di Soul Hackers 2 soffrono della sindrome da fetch quest. Sostenute da sottotrame pretestuose, servono solo a farci tornare nei dungeon per raggiungere certi obiettivi e incassare ricompense che spaziano da consumabili a yen, passando per nuove Fusioni demoniache o accessori di una certa qualità.

Sotto questo punto di vista, Soul Hackers 2 azzarda un approccio in stile Persona, ma meno rigoroso: per proseguire nella Matrix dell'anima è necessario aumentare il livello di Affiatamento coi vari personaggi, scegliendo le risposte più opportune quando possibile o partecipando a eventi sociali come le bevute in compagnia, che nella maggior parte dei casi si riducono a divertenti gag, ma che qualche volta offrono momenti d'interessante introspezione.

Per com'è strutturata e bilanciata la progressione, non è che il giocatore abbia molta scelta. La Matrix dell'anima diventa quasi un passaggio obbligatorio tra un dungeon e l'altro, spezzando il ritmo della narrativa per centellinare dialoghi e informazioni che dovrebbero servire a conoscere meglio i protagonisti della storia. Il problema è che, mettendo da parte la Matrix, si finisce per chiudere certi conflitti anzitempo, e questo indebolisce tantissimo l'impatto di alcune scene che, proposte in maniera più organica e sensata, sarebbero state molto più convincenti.

La Matrix dell'anima può sembrare un dungeon accessorio fin dal suo aspetto - gli scenari sono sostanzialmente identici - ma in realtà ci si finisce dentro più spesso e più a lungo di quanto si vorrebbe, anche soltanto per completare le missioni secondarie di Aion , trovare nuovi demoni per il Grimorio o, molto più semplicemente, aumentare il livello dei personaggi.

Gli evocatori che Ringo recluterà nella sua battaglia, infatti, sono interessanti e sfaccettati, ma i loro retroscena si scoprono solo nella Matrix dell'anima, un dungeon opzionale che proprio opzionale non è. Diviso in tre macro aree, composte ciascuna da vari piani, la Matrix dell'anima ha fondamentalmente due funzioni: serve a sbloccare le abilità specifiche di Arrow, Milady e Saizo , insieme alle abilità Comandante di Ringo; e poi serve a scoprire di più sulle vite dei tre evocatori, e sulle vicissitudini che li hanno condotti prima alla loro morte, e poi alla loro resurrezione per mano di Ringo all'inizio dell'avventura.

Il problema è che il gameplay, per com'è stato strutturato, diluisce fin troppo la narrativa, circoscrivendola negli spazi tra i lunghissimi dungeon che scandiscono la progressione. In base ai ritmi e alla bravura del giocatore - da buon megaten, Soul Hackers 2 è decisamente impegnativo già al livello di difficoltà predefinito - possono anche passare diverse ore prima che la storia riprenda il suo corso, specialmente se si affrontano con regolarità i piani della Matrix dell'anima.

Ci sono due considerazioni da fare sulla narrativa di Soul Hackers 2. Prima di tutto, vi anticipiamo subito che la trama in sé e per sé ci è piaciuta e anche parecchio. È folle al punto giusto, assai inquietante, e piena di colpi di scena inaspettati. Si avverte proprio la sensazione che Atlus abbia messo insieme i temi maturi e apocalittici di Shin Megami Tensei con la scrittura più intima e meticolosa di Persona, pur non esagerando né in un senso, né nell'altro.

Quando la setta di evocatori nota come Cerchia Fantasma comincia un piano per la distruzione del mondo civilizzato, un'intelligenza artificiale chiamata Aion genera due affascinanti avatar, Ringo e Figue, per impedire la catastrofe.

Non c'è alcun bisogno di conoscere né Devil Survivor, né di aver giocato il primo Soul Hackers; la nuova storia è completamente autonoma e comprensibilissima a sé stante, e si svolge in un futuro immaginario in cui la tecnologia è riuscita a codificare miti e leggende che i cosiddetti "evocatori" possono richiamare per combattere attraverso i dispositivi elettronici chiamati COMP.

Per capire, e identificare, un titolo come Soul Hackers 2, è importante guardare ai GDR che hanno rilanciato Atlus a livello internazionale, dopo anni di nicchie e zoccoli duri. Soul Hackers 2 è un prodotto assolutamente autonomo, che ha una dignità propria, ma la matrice è talmente inconfondibile che non si può far finta di nulla: il sistema di combattimento - detto Press Turn - è quello classico incentrato sulla composizione strategica del party e sulla scelta oculata di vulnerabilità e resistenze.

Demoni e labirinti

Soul Hackers 2, Ringo e Figue sono intelligenze artificiali materializzate da Aion

Pur essendo stato pensato dalle menti dietro l'eccentrico Tokyo Mirage Sessions #FE, Soul Hackers 2 è più vicino a Shin Megami Tensei che a Persona dal punto di vista del gameplay nudo e crudo. Il sistema di combattimento è infatti molto più asciutto, soprattutto se lo raffrontiamo all'iterazione Royal di Persona 5 e rappresenta una variante più intuitiva del celebre Press Turn, pensata probabilmente per avvicinare anche i giocatori meno navigati.

Le meccaniche alla base sono le solite, bene o male: il giocatore può associare a ogni personaggio un demone che gli conferirà diversi bonus alle statistiche, vulnerabilità e resistenze elementali, nonché un parco di abilità che potrà usare in combattimento. Il meccanismo Press Turn subentra come al solito, ma c'è una differenza importante: né il giocatore né tanto meno i nemici guadagnano o rubano turni sfruttando le vulnerabilità elementali.

Soul Hackers 2, il Grimorio comprende demoni vecchi e nuovi

Gli incantesimi giusti infliggono molti più danni se il bersaglio è vulnerabile, certo, ma il giocatore trae da questa dinamica un vantaggio aggiuntivo. Ogni volta che si sfrutta correttamente una vulnerabilità, infatti, si guadagna anche un punto Combo. Alla fine del turno, se è stata sfruttata anche soltanto una vulnerabilità, Ringo lancia automaticamente una Tregenda, cioè un attacco che colpisce tutti i nemici - simile all'Assalto di Persona 5 - e che infligge danni in base ai punti Combo accumulati e al numero di bersagli sul campo.

Progredendo nel gioco si apprendono anche abilità specifiche che possono influenzare le Tregende, per esempio attribuendo condizioni negative come Veleno o Paura ai nemici colpiti, e questo già dimostra l'importanza di una meccanica che, una volta appresa e assimilata, consente di chiudere i combattimenti molto più velocemente.

Soul Hackers 2, le Tregende infliggono danni extra

Il sistema di combattimento è tutto qui. Le dinamiche sono abbastanza statiche fin dall'inizio, e non si riscontrano particolari sorprese col passare delle ore, eccezion fatta per le abilità Comandante di Ringo, che possono essere usate entro certo limiti e garantiscono alcuni vantaggi, come per esempio la possibilità di cambiare i demoni associati ai personaggi nel corso della battaglia.

Ciò non significa che sia un sistema di combattimento deludente; anzi, siamo sicuri che i fan di megaten riconosceranno subito il suo valore strategico, impreziosito da nuovi demoni e abilità completamente inedite su cui vale la pena ragionare al momento della Fusione. Ma una volta superate le prime ore di gioco, subentra sicuramente un senso di monotonia importante.

Il problema non è causato dal sistema di combattimento in sé, ma dalla struttura dei dungeon che rendono l'esperienza inutilmente tediosa. Le mappe sono costituite praticamente solo da corridoi e vicoli ciechi che passano per saltuarie stanzette, e non stupisce che Milady apprenda un'abilità che permette di velocizzare i movimenti di Ringo nel corso dell'esplorazione. A volte tornare sui propri passi può essere straziante.

Soul Hackers 2, i nemici sono più o meno vulnerabili alle diverse magie

Non ci son particolari acuti in termini di level design. Qualche dungeon prova a metterci i bastoni tra le ruote con blandi rompicapi ambientali, ma la sensazione è quella di giocare un titolo antiquato, sotto questo aspetto, specie se raffrontato ai virtuosismi dei più recenti GDR targati Atlus. Nel corso dell'esplorazione - peraltro viziata da una fastidiosa angolazione dell'inquadratura, che è possibile regolare solo in parte - i nemici si manifestano sotto forma di ombre informi che possiamo stordire o respingere in tempo reale, qualora volessimo evitare lo scontro o cominciarlo con un piccolo vantaggio. Non potendo sapere quali nemici affronteremo in battaglia, Soul Hackers 2 ci riporta praticamente all'epoca dei combattimenti casuali, che pensavamo di esserci lasciati alle spalle da tempo.

Le dinamiche all'interno dei dungeon, sfortunatamente, incidono anche su uno degli aspetti più divertenti dei megaten, e cioè la Fusione demoniaca. Il giocatore, questa volta, ha un controllo limitatissimo sul reclutamento dei demoni. Sconfiggerne uno con la Tregenda aumenta le probabilità d'incontrarlo, ma bisogna comunque incrociare le dita.

Soul Hackers 2, gli eventi sociali aumentano l'Affiatamento

Per farla breve, all'inizio di ogni dungeon Ringo invierà i suoi demoni in ricognizione. Li troveremo quindi in giro per la mappa, a fare le veci dei più tradizionali forzieri, ma qualche volta, invece di regalarci denaro o consumabili, ci presenteranno uno dei demoni che si aggirano nel dungeon, concedendoci una possibilità di reclutarlo in cambio di un piccolo sacrificio.

Il sistema di reclutamento è davvero troppo affidato al caso. Non sappiamo se e quando ci capiterà di reclutare un demone, né tanto meno quale demone ci presenteranno i nostri seguaci. Ciò rende la componente collezionistica - e strategica - di Soul Hackers 2 estremamente frustrante. È possibile marcare i demoni incontrati in modo che il gioco segnali i potenziali scontri in cui potremo affrontarli, cosa che torna molto utile anche quando ci sono missioni secondarie che ci mandano a caccia di mostri specifici, ma il meccanismo fondamentale poteva essere calcolato meglio.

Soul Hackers 2, fondere i demoni è sempre molto divertente

Anche perché il reclutamento dei demoni si riflette su altri due aspetti del gameplay, e cioè la microgestione dei COMP e dei Magicristalli. I COMP sono le armi degli evocatori. A un certo punto del gioco si impara a potenziare queste armi con una serie di bonus che non ne migliorano solo l'efficacia, ma che conferiscono anche più competenze nell'uso delle diverse scuole elementali, garantendo all'evocatore la possibilità di equipaggiare Magicristalli di grado superiore. Questi ultimi sono invece degli accessori che possiamo equipaggiare e che potenziano le diverse scuole elementali.

Ci sono Magicristalli che incrementano i danni inflitti dalle magie di Fuoco, per esempio, o che ne riducono il consumo in PM. E i Magicristalli si ottengono crescendo i demoni che, una volta appreso ogni incantesimo, ce ne regaleranno uno a caso. A un certo punto del gioco si sblocca la possibilità di scambiare i Magicristalli in eccesso, ma è chiaro che le limitazioni imposte dall'astruso sistema di reclutamento si riflettono su tutta una serie di dinamiche interessantissime e, in finale, sul sistema di combattimento in toto.