Offerte eBay: smartphone Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE 8+128GB, il coupon per lo sconto

Le offerte eBay di oggi ci permettono di acquistare con uno sconto uno smartphone Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE 8+128GB. Il prezzo finale usando il coupon sotto indicato è 231,20€ invece di 289€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo.

Il coupon eBay XIAOMIFESTAGO22 permette di ottenere uno sconto del 20% e può essere usato al massimo due volte per ogni account. Lo sconto per ogni utilizzo non può però superare i 75€, per un risparmio totale di 150€ a persona. La data di inizio degli sconti è il 18 agosto 2022. Le offerte termineranno il 31 agosto 2022 alle 23:59.

Il venditore è XiaomiEU, con il 98.4% di feedback positivo. Potete pagare con PayPal, Visa, G Pay. Mastercard e American Express. Il rimborso è possibile in 14 giorni, pagando solo le spese di riconsegna.

Lo smartphone Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE propone uno schermo da 6.55 pollici con risoluzione 2400x1080 con display AMOLED DotDisplay e una frequenza di aggiornamento pari a 90 Hz. La fotocamera tripla è da 64+8+5 MP. La batteria è da 4.250 mAh con supporto alla ricarica 33 W. Il caricatore è incluso.

