Vengeful Guardian: Moonrider annunciato, nuovo gioco degli autori di Blazing Chrome

Il team di sviluppo JoyMasher, che si è fatto conoscere di recente con l'uscita dell'ottimo Blazing Chrome, ha annunciato il suo nuovo gioco intitolato Vengeful Guardian: Moonrider, che prosegue nel solco della produzione precedente presentandosi come un action game in 2D di stampo alquanto classico.

Anche in questo caso, siamo di fronte a una produzione che guarda chiaramente agli action in 2D dell'epoca a 16-bit, tra SNES e Mega Drive, prendendo in particolare come riferimento i capitoli storici di Shinobi e simili. L'ambientazione è futuristica ma riprende caratteristiche classiche come ninja e combattenti ispirati al Giappone feudale, ma con la presenza anche di androidi e tecnologie decisamente avanzate.

L'idea, insomma, è una sorta di Shinobi con innesti cyberpunk, tra combattenti ninja e robot vari. Pubblicato da The Arcade Crew, Vengeful Guardian: Moonrider ha già un trailer di presentazione visibile qui sopra. Lo stile di gioco richiede un'estrema attenzione al tempismo e precisione di movimenti, così come accadeva nei grandi classici dell'action platform in 2D dell'epoca a 8 e 16-bit.

Non c'è ancora una data d'uscita fissata, ma questa è prevista per l'autunno 2022 su PC, PS4, PS5 e Nintendo Switch. Per avere un'idea della produzione precedente del team, vi rimandiamo alla recensione di Blazing Chrome.