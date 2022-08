Offerte eBay dei Xiaomi Days: il coupon per lo sconto, con link e dettagli di utilizzo

eBay ha dato il via a un nuovo periodo di sconti a tema Xiaomi. Utilizzando il codice XIAOMIFESTAGO22 è possibile ottenere uno sconto del 20% su una lista selezionata di prodotti Xiaomi, tramite rivenditori selezionati. Potete trovare una pagina dedicata all'offerta a questo indirizzo.

Il coupon eBay XIAOMIFESTAGO22 permette di ottenere uno sconto del 20% e può essere usato al massimo due volte per ogni account. Lo sconto per ogni utilizzo non può però superare i 75€, per un risparmio totale di 150€ a persona. La data di inizio degli sconti è il 18 agosto 2022. Le offerte termineranno il 31 agosto 2022 alle 23:59.

L'offerta è valida su una vasta selezione di prodotti. Ci sono ovviamente gli smartphone Xiaomi, così come i tablet, ma non mancano anche altre tipologie di device, come smartband, friggitrici ad aria, auricolari, televisori, e-scooter pieghevoli, lampade, aspirapolvere senza fili, robot aspirapolvere e non solo.

Si tratta di una promozione interessante e vi suggeriamo di dare un'occhiata direttamente tramite la pagina sopra indicata per vedere i prodotti attualmente in offerta. Tutti gli acquisti avvengono tramite venditore professionale ed è possibile pagare con PayPal, oltre che con la carta di credito.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

Le offerte eBay a tema Xiaomi

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.