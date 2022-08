Classifiche giapponesi: Nintendo Switch Sports primo, bene le vendite di PS5

Vediamo le classifiche giapponesi di questa settimana, stilate dalla rivista Famitsu, che mostrano ancora una volta il predominio di Nintendo Switch, sia hardware, sia software, pur avendo fatto PS5 un ottimo risultato. In testa alla classifica software troviamo Nintendo Switch Sports, mentre PS5 è seconda solo a Nintendo Switch OLED.

Classifica software (dal 1 agosto al 14 agosto 2022)

[NSW] Nintendo Switch Sports - 53,900 / 677,393 [NSW] Xenoblade Chronicles 3 - 39,529 / 152,257 [NSW] Mario Kart 8 Deluxe - 29,276 / 4,774,885 [NSW] Kirby and the Forgotten Land - 27,957 / 851,866 [NSW] Monster Hunter Rise + Sunbreak Set - 24,180 / 241,652 [NSW] Minecraft - 21,173 / 2,749,039 [NSW] Live A Live - 20,999 / 106,234 [NSW] Ring Fit Adventure - 19,012 / 3,247,019 [PS5] Gran Turismo 7 - 17,153 / 157,041 [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! - 12,780 / 2,698,202

Classifica hardware (dal 1 agosto al 14 agosto 2022)

Switch OLED - 94,827 PS5 - 44,126 Switch - 35,071 Switch Lite - 23,924 Xbox Series X - 4,802 Xbox Series S - 3,901 PS5 Digital Edition - 2,474 New 2DS LL - 307 PS4 - 28

Sostanzialmente la top 10 è quasi un monocolore Nintendo, a parte per la nona posizione occupata dalla versione PS5 di Gran Turismo 7, che ha venduto altre 19.012 copie, per un totale di 157.041. Poco più del più recente Xenoblade Chronicles 3, che troviamo in seconda posizione con 39.529 copie, per un totale di 152.257.

Guardando all'hardware, Nintendo Switch OLED è saldamente in testa alla classifica, con 94.827 unità vendute, che arrivano oltre le 150.000 se prendiamo in considerazione l'intera famiglia di console Nintendo Switch. PS5 ha venduto bene, piazzando 44.126 unità, che salgono a più di 46.000 se consideriamo anche l'edizione digitale. Bene anche le Xbox Series, che complessivamente vendono quasi 9.000 unità.