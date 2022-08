Zero Wing, Out Zone, Truxton e altri classici di Toaplan in arrivo su Steam e GOG grazie a Bitwave

Bitwave Games ha annunciato che all your base are belong to us. No, che porterà presto gli sparatutto classici di Toaplan su Steam e GOG. I primi annunciati sono Zero Wing, Out Zone, Twin Cobra e Truxton, tutti arcade di indiscutibile qualità. Vediamo il video con l'annuncio.

Zero Wing in particolare è conosciuto per il vecchio meme "All your base are belong to us", nato dalla non proprio ottimale traduzione dei testi del gioco dal giapponese.

Zero Wing e Out Zone hanno già la loro pagina Steam.

Di Zero Wing possiamo leggere:

Zero Wing sbarca su PC per la prima volta in assoluto!

Il classico sparatutto arcade del 1989 di Toaplan è tornato ed è aggiornato con un'armata di funzionalità, come la nuovissima modalità principiante, l'emulazione accurata di un videogioco arcade, i salvataggi rapidi e le classifiche online! Ai tempi, la critica lodò Zero Wing per il suo gameplay basato sulle abilità, e oggigiorno gli accreditano soprattutto di aver dato origine al meme di Internet "All your base are belong to us."

CATS, il comandante cyborg di una banda di rocamboleschi pirati spaziali, sta terrorizzando la galassia. Devi pilotare l'unico mezzo d'attacco ZIG rimasto in combattimento per fermare CATS e i suoi bucanieri!

Di Out Zone possiamo invece leggere:

ARRIVA IL CECCHINO SUPER SPAZIALE. NESSUNO POTRÀ SOPRAVVIVERE.

Out Zone di Toaplan è tornato in azione, ricaricato con funzionalità moderne, come classifiche online, emulazione accurata per arcade, salvataggi rapidi e la nuovissima modalità per principianti. Tra i più celebri sparatutto corri e spara nella storia degli arcade, il gioco contiene sfide infernali, capaci di iniettare scariche di adrenalina se hai le giuste abilità!

Innumerevoli invasioni aliene sulla Terra hanno portato il genere umano sull'orlo dell'estinzione. A te il compito di tuffarti a capofitto nella battaglia, nei panni di un mercenario cyborg di livello mondiale in un ultimo disperato tentativo di rovesciare la minaccia aliena!

Entrambi i giochi saranno pubblicati nel 2022. Gli altri arriveranno in seguito.

Interessante il fatto che proprio oggi sia stato annunciato che Toaplan è stata acquisita da Embracer Group.