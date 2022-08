Harvestella: video gameplay di 30 minuti tra combattimenti e lavoro nei campi

Il canale YouTube di Nintendo ha pubblicato un video gameplay di circa 30 minuti di Harvestella, il nuovo gioco di Square Enix a metà strada tra un JRPG e un simulatore di agricoltura, tratto dalla presentazione avvenuta durante il recente Nintendo Treehouse. Il filmato permette di farci un'idea delle caratteristiche salienti del titolo, che alterna combattimenti, vita sociale e lavoro nei campi.

Come possiamo vedere nel filmato, ogni giorno il protagonista si sveglierà nella propria abitazione e sarà completamente libero di organizzare la giornata come meglio crede. Le attività sono numerose e abbastanza varie, ma sarà necessario fare una cernita ogni volta in quanto ogni azione aumenta la stanchezza del personaggio.

Esplorazione e combattimenti si rifanno ai classici del genere JRPG, con il protagonista che può cambiare stile di gioco passando da una classe all'altra. Nel filmato ad esempio vediamo l'Assault Savant, una classe che utilizza un mix di scienza e arti marziali e può cambiare i suoi attributi e gli effetti degli attacchi usando una varietà di abilità differenti.

Oltre ai combattimenti il gioco pone l'enfasi su attività più tranquille e rilassanti, come la pesca e la coltivazione di frutta, verdure e cereali nella tenuta del protagonista, che possono essere usati come materie prime per il crafting o venduti nei negozi. Sarà possibile anche prendersi cura di vari animali nonché rafforzare i legami con gli altri personaggi passando del tempo con oloro.

Vi ricordiamo che Harvestella sarà disponibile per PC e Nintendo Switch a partire dal 4 novembre 2022. Se volete saperne di più vi suggeriamo di leggere il nostro speciale dedicato al JRPG/farming sim di Square Enix.