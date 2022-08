Steam Deck 2 si farà: Valve lo conferma e parla di nuovi modelli più performanti

Steam Deck avrà un successore. La conferma arriva da Valve stessa, grazie un ebook pubblicato in occasione del lancio della console-PC in Giappone e altri paesi asiatici, dove la compagnia di Gabe Newell parla di nuove versioni, con hardware più performanti.

Nell'ebook sopracitato, che potrete leggere a questo indirizzo in lingua inglese, c'è una sezione intitolata "The Future: more Steam Decks, more SteamOS" ("Il futuro: più Steam Deck, più SteamOS"), in cui la compagnia afferma che la console-PC rappresenta "il primo di una nuova categoria di PC handheld da gaming di Steam".

"In futuro, Valve darà seguito a questo prodotto con miglioramenti e nuove iterazioni dell'hardware e software, portando sul mercato nuove versioni di Steam Deck. Come l'originale, e come tutti i PC, questi prodotti continueranno a fornire l'accesso allo stesso catalogo di giochi Steam che i giocatori già conoscono e amano", recita il documento.

Steam Deck

Valve ha aggiunto che allo stesso modo anche "SteamOS continuerà ad evolversi, includendo nuove funzioni e la compatibilità tramite Proton migliorata". La compagnia vede l'ecosistema di Steam Deck come una serie di prodotti multi-generazionali, che continueranno a crescere ed evolversi grazie anche al feedback della community.

"Questa è una linea di prodotti multigenerazionale. Steam sosterrà Steam Deck e SteamOS nel prossimo futuro. Impareremo dalla community di Steam riguardo a nuovi usi per il nostro hardware a cui non abbiamo pensato finora e costruiremo nuove versioni che saranno ancora più performanti e con un ecosistema più aperto della prima versione di Steam Deck".

Non è la prima volta che si parla di un possibile "Steam Deck 2". A febbraio di quest'anno, Gabe Newell aveva parlato in un'intervista di un successore della console-PC, con l'idea di realizzare un dispositivo più potente dell'originale.