Steam Deck 2: Valve ci sta già pensando

Valve sta già pianificando uno Steam Deck 2, il successore dello Steam Deck, stando a quanto affermato da Gabe Newell in un'intervista rilasciata alla rivista britannica Edge. Si tratta di una notizia che non sorprende, vista la risonanza che sta avendo la prima incarnazione del nuovo hardware.

Newell ha confessato di essere rimasto stupito da quanto la versione più costosa dell'apparecchio si sia dimostrata più popolare delle altre: "È per questo che ci piace sempre fare cose e lanciarle. Perché impariamo moltissimo e ci stanno preparando per il Deck 2."

Stando a quello che si capisce, lo Steam Deck 2 dovrebbe essere una versione più potente dell'apparecchio, che è ciò che i clienti hanno chiesto implicitamente a Valve acquistando la versione più costosa: "Ci stanno semplicemente chiedendo una versione ancora più costosa, che sia più potente."

Per quanto riguarda lo Steam Deck, Valve lo ha pensato per restare e ha già molti progetti per il suo futuro. Lo considera come un'aggiunta permanente al mondo PC: "La seconda iterazione ragionerà sulle capacità offerte dalla mobilità, rispetto a quanto avviene sui computer desktop e laptop."

Insomma, Steam Deck non sarà una meteora come lo sono stati lo Steam Controller e lo Steam Link, per non parlare delle Steam Machine.