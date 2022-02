Horizon Forbidden West, DLC ed espansioni in arrivo stando ad alcuni indizi

Horizon Forbidden West riceverà molto probabilmente dei DLC e/o delle espansioni, stando ad alcuni indizi riportati dal gioco di Guerrilla Games, disponibile da alcuni giorni nelle versioni PS5 e PS4.

Subito primo nella classifica UK, Horizon Forbidden West offre infatti la possibilità di collegarsi a uno store online dove gli utenti possono effettuare l'acquisto di contenuti scaricabili, sebbene tale funzione al momento non sia ancora attiva.

Non è tutto: il rating effettuato dal PEGI riporta sulla confezione del gioco l'icona che indica appunto la presenza di acquisti in-game, ma non essendoci microtransazioni è chiaro che tale riferimento è ad eventuali DLC e/o espansioni.

Ricorderete sicuramente che Horizon Zero Dawn ha ricevuto la ricca espansione The Frozen Wilds circa otto mesi dopo il lancio, e a questo punto tutto fa pensare che gli sviluppatori abbiano previsto qualcosa di simile anche per questo sequel.

L'avventura di Aloy vi incuriosisce? Se ancora non l'avete fatto, date un'occhiata alla nostra recensione di Horizon Forbidden West.