Steam Deck ha ora la sua sezione di Steam dedicata con offerte e classifiche a parte

Steam Deck è ufficialmente disponibile da oggi e Valve non ha perso tempo, lanciando una sezione dedicata su Steam, dove i possessori dell'ibrido tra una console portatile e un PC possono trovare offerte appositamente per loro, legate ai titoli verificati, nonché classifiche a parte rispetto a quelle del negozio principale.

Pagina Steam dello Steam Deck

Steam Deck ha ora una sua pagina su Steam

Si tratta di una novità interessante, perché Valve sta trattando il suo Steam Deck come se fosse una console vera e propria, dotandolo di un suo negozio, seppure ricavato da un altro ben più grande.

Certo, sicuramente sarà stata obbligata a farlo dal fatto di non dover confondere gli utenti, proponendogli magari dei giochi non compatibili con l'hardware tra le migliaia in vendita sulla versione ampia di Steam.

Le classifiche di Steam Deck sono a parte rispetto a quelle di Steam

Comunque sia è interessante vedere fin dove si spingerà Valve con lo Steam Deck. Gabe Newell, il patron della compagnia, ha già dichiarato che è in programma uno Steam Deck 2, ma il futuro potrebbe vedere un supporto ancora più ampio del nuovo hardware, soprattutto se prenderà piede.