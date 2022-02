Steam Deck, la video recensione di Digital Foundry è molto positiva

Steam Deck è disponibile ufficialmente a partire da oggi e Digital Foundry ha pubblicato la sua video recensione della console prodotta da Valve, esprimendo pareri molto positivi sul prodotto.

Mentre si parla già di Steam Deck 2, l'attuale modello dell'handheld si è rivelato essere un dispositivo in grado di offrire un'esperienza di gioco identica e talvolta superiore a quella fruibile su console.

Sebbene infatti l'hardware non sia sofisticato quanto ci si augurava e il sistema soffra in generale di qualche spigolo da smussare, per Richard Leadbetter le prestazioni anche con i giochi di ultima generazione sono assolutamente soddisfacenti.

In termini di ergonomia Steam Deck viene definito migliore di Nintendo Switch, il sistema di raffreddamento funziona discretamente bene e persino gli altoparlanti integrati hanno il loro perché, peccato solo che il rumore delle ventole tenda a disturbare in tal senso.

Molto interessanti le regolazioni grafiche, che consentono ad esempio di bloccare il frame rate a 30 fps al fine di risparmiare batteria se ci si trova in mobilità, oppure di regolare impostazioni come la Super Resolution ai fini delle performance.