Aperture Desk Job è il nuovo gioco di Valve per Steam Deck, ambientato nel mondo di Portal

Aperture Desk Job è un nuovo gioco di Valve appena annunciato, che uscirà il 1° marzo 2022. Si tratta di un titolo completamente gratuito, che serve ad accompagnare il lancio dello Steam Deck. Si tratta di una breve avventura con elementi da simulazione, che richiede un controller per essere giocata.

Vediamo il trailer di annuncio di Aperture Desk Job:

Interessante il fatto che Aperture Desk Job sia ambientato nell'universo di Portal, come il titolo fa ben intuire. Valve ci tiene però a specificare che non è Portal 3.

Vediamo qualche immagine di Aperture Desk Job:

Leggiamo la descrizione ufficiale del gioco:

Aperture Desk Job dà nuova vita al genere dei simulatori di camminata triti e ritriti e lo colloca nel mondo zeppo di energia e di endorfine dello stare seduti dietro a una scrivania.

Vesti i panni di un dipendente di bassissimo livello al suo primo giorno di lavoro, con il cuore ricolmo di speranza e le gambe piene di sogni, pronto a scalare la gerarchia aziendale. Ma la vita ha altri piani per te, e tutti hanno a che fare con i sedili.

Progettato come breve demo giocabile per il nuovo Steam Deck di Valve, Desk Job spiega i controlli e le funzionalità del dispositivo, senza essere assolutamente noioso come potrebbe suggerire il nome.

Non è Portal 3!

Abbassa le tue aspettative: non è un sequel di Portal. Ora preparati ad alzarle leggermente: questa demo è ambientata nell'universo espanso di quei giochi. Desk Job ti mette direttamente sul sedile di guida di Aperture Science. Poi elimina rapidamente la parte della guida e aggiunge un banco davanti al sedile.

Steam Deck: un banco di prova per le tue mani

Fino ad ora, la vita reale comportava prevalentemente lo stare seduti, e i videogiochi erano il mondo di fantasia virtuale in cui potevi rifugiarti. Con il dispositivo portatile Steam Deck tutto questo è cambiato e ora puoi correre maratone e saltare dagli aeroplani mentre il tuo cervello e le tue mani simulano ciò che facevi da seduto.

È G-R-A-T-I-S (gratis)!

Metti via il portafogli, appassionato gamer! Qui i soldi non servono. Per questo particolare prodotto. Se però i tuoi soldi non funzionano più mentre cerchi di fare la spesa, dovresti contattare immediatamente la tua banca, perché la cassiera ti ha appena rubato l'identità! Sarà meglio che tu vada a parlarle di nuovo, perché cosa significa che non ha mai lavorato qui?! Ora devi agire in incognito come un hacker del web più oscuro per darle la caccia! Solo per scoprire che era la tua controparte di una linea temporale diversa?!! Veniva dal futuro?!?! E se qualcuno a Hollywood sta leggendo questo punto, ritiri pure fuori il portafoglio, perché questa grande idea non è gratuita (ma è in vendita presso buyagreatscreenplay@valvesoftware.com)

A quanto pare, pur essendo stato concepito per Steam Deck, Aperture Desk Job sarà compatibile anche con i normali PC, anche se richiederà obbligatoriamente un controller per giocare.