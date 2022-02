Elden Ring giocato su Steam Deck, un video di gameplay da 8 minuti

Come gira Elden Ring su Steam Deck? IGN ha pensato bene di offrirci una dimostrazione pratica, pubblicando un video di gameplay di 8 minuti in cui il nuovo soulslike viene giocato sull'handheld prodotto da Valve.

L'esperienza appare ottima: con le impostazioni utilizzate per l'occasione, Elden Ring si mantiene generalmente sui 45 fps pur mostrando cali fino a 30 fps durante le situazioni più caotiche e affollate.

Insomma, la recensione molto positiva di Steam Deck da parte di Digital Foundry viene fondamentalmente confermata da queste sequenze, a maggior ragione considerando le critiche che Elden Ring ha ricevuto su Steam.

Il video evidenzia fra le altre cose il rumore della ventola, inevitabile in un handheld di questo tipo, che suggerisce più che altro l'uso delle cuffie per il maggior comfort possibile in luogo dei pur ottimi altoparlanti integrati.