Steam Deck: il trailer di lancio ci dice che è disponibile da oggi

Valve ha pubblicato il trailer di lancio di Steam Deck, per festeggiare la disponibilità della console (in verità è un ibrido tra un PC e una console portatile, vale la pena di ribadirlo). Certo, parlare di "disponibilità" è un po' un azzardo, visto che è esaurita da mesi per via dell'altissimo numero di prenotazioni avute al momento dell'annuncio dell'apertura delle stesse, ma di questi tempi non è poi così strana una situazione del genere.

Comunque sia il filmato mostra lo Steam Deck alle prese con alcuni giochi. All'inizio vediamo le varie parti dell'hardware comporsi insieme, quindi possiamo vedere alcuni dei titoli verificati scorrere velocemente sullo schermo, come Elden Ring, Control e tanti altri.

In generale non viene mostrato niente di davvero nuovo, ma è comunque un bel vedere. Presente anche una sequenza di Aperture Desk Job, il nuovo gioco di Valve appena annunciato, proprio per accompagnare il lancio dello Steam Deck.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che lo Steam Deck è disponibile in quattro configurazioni. una con eMMC da 64GB (419€), una con SSD NVMe da 256GB (549€) e una con SSD NVMe da 512GB (679€).