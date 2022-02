GRID Legends, voti molto discordanti dalla stampa internazionale

GRID Legends è stato accolto dalla stampa internazionale con voti piuttosto discordanti: sebbene la media sia tendenzialmente positiva, ci sono testate che hanno davvero apprezzato il racer di Codemasters e altre che sono invece state più critiche.

GRID Legends, i voti della stampa internazionale



Hardcore Gamer - 9

Gaming Nexus - 8,5

God is a Geek - 8,5

Xbox Achievements - 8,5

GamesRadar+ - 8

TheXboxHub - 8

Wccftech - 7,5

Push Square - 7

The Loadout - 7

TrueAchievements - 7

Pure Xbox - 7

Checkpoint Gaming - 6,5

TheSixthAxis - 6

VGC - 6

Poco male: grazie alla prova gratuita di GRID Legends da 10 ore su EA Play e Xbox Game Pass Ultimate potrete verificare di persona se l'esperienza messa a punto dal team inglese corrisponde ai vostri gusti o meno.

Primo episodio della serie dopo l'acquisizione di Codemasters da parte di Electronic Arts, GRID Legends include un inedito story mode a base narrativa con attori in carne e ossa, intitolato Drive to Glory.

I contenuti del racer non si fermano qui, ad ogni modo: è presente anche una corposa e tradizionale carriera in giro per il mondo, un parco vetture composto da oltre centoventi auto e un editor per creare i propri eventi e condividerli con la community.

Per ulteriori dettagli, date un'occhiata alla nostra recensione di GRID Legends.