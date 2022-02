Morbius, un video con Jared Leto illustra la storia del personaggio

Morbius farà a breve il proprio debutto nelle sale cinematografiche e Sony ha pensato bene di pubblicare un video in cui il protagonista del film, Jared Leto, racconta la storia del personaggio, probabilmente sconosciuta ai più.

In uscita il 31 marzo, Morbius porta infatti sul grande schermo le vicende di una figura nata come villain sulle pagine di The Amazing Spider-Man: uno scienziato che si trasforma suo malgrado in un vampiro e attacca, fra gli altri, l'Uomo Ragno.

In maniera del tutto simile a quanto avvenuto con Venom, Sony ha pensato di fare di Morbius un antieroe, approfittando anche degli ultimi archi narrativi che lo hanno visto effettivamente svolgere un ruolo positivo all'interno del Marvel Universe.

"Uno dei personaggi più enigmatici e tormentati della Marvel, l'antieroe Michael Morbius, arriva sul grande schermo interpretato dall'attore Premio Oscar Jared Leto", si legge nella sinossi del video.

"Infetto da una rara e pericolosa malattia del sangue, determinato a salvare chiunque sia destinato a subire la sua stessa sorte, il Dr. Morbius tenta una scommessa disperata. Quello che inizialmente sembra essere un successo si rivela presto un rimedio potenzialmente più pericoloso della malattia stessa."