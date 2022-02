Top 10 UK: Horizon Forbidden West è primo con il 70% delle copie per PS5, anche se costano di più

GfK ha pubblicato le classifiche di vendita del mercato retail del Regno Unito relative alla scorsa settimana. Al primo posto svetta Horizon Forbidden West, la nuova esclusiva di Guerrilla Games per PS5 e PS4, seguito da Leggende Pokémon Arceus.

Ecco la top 10 del mercato retail UK:

Horizon Forbidden West Leggende Pokémon Arceus Dying Light 2 Mario Kart 8 Deluxe FIFA 22 Animal Crossing: New Horizons Call of Duty: Vanguard Minecraft (Switch) Mario Party Superstars Just Dance 2022

Horizon Forbidden West

Come accennato in apertura Horizon Forbidden West è al primo posto, con i dati di GfK che dimostrano che al momento è il secondo lancio di maggior successo in UK per un gioco PS5, dietro a Spider-Man: Miles Morales e davanti a FIFA 22.

Un altro dato interessante è che delle copie vendute in formato fisico (quelle digitali non sono tracciate da GfK) il 68% sono per PS5 e le restanti per PS4, nonostante la prima costi di più senza offrire nessun vantaggio degno di nota, dato che l'upgrade alla versione next-gen è completamente gratuito.

Leggende Pokémon Arceus lascia il podio della classifica dopo tre settimane di dominio, con le vendite che registrano un calo del 52% su base settimanale. Chiude il podio Dying Light 2, mentre Mario Kart 8 e FIFA 22 continuano a macinare ottimi numeri di vendita, piazzandosi rispettivamente al quarto e quinto posto.

Cyberpunk 2077 non rientra nella top 10, ma stando ai dati di GfK, con il lancio dell'upgrade per PS5 e Xbox Series X|S, le vendite del gioco sono aumentate del 271% e ora si trova al 23° posto.