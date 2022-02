Supermassive registra il marchio The Quarry, nuovo gioco pubblicato da 2K Games?

Supermassive Games ha registrato il marchio The Quarry, suggerendo i lavori su un nuovo gioco slegato dalla The Dark Pictures Anthology. Inoltre, stando alle fonti di VGC, il titolo verrà pubblicato da 2K nel corso del 2022.

Il trademark di The Quarry è stato registrato presso l'EUIPO (European Union Intellectual Property Office) sotto le categorie "games software", "entertainement services" e "computer programming services", il che non dovrebbe lasciare spazio a dubbi del fatto che si tratta di un nuovo videogioco. Supermassive Games inoltre di recente ha registrato anche i trademark di ben 5 nuovi giochi di The Dark Pictures il che significa che probabilmente al momento sta lavorando a più progetti contemporaneamente.

The Quarry

VGC afferma che, in base alle sue fonti, The Quarry verrà pubblicato da 2K, con la data di uscita programmata per la fine del 2022. La compagnia è stata contattata dalla redazione per un commento ufficiale sulla questione, ma al momento non è ancora arrivata nessuna risposta.

Rimandiamo dunque in attesa di una conferma o una smentita ufficiale, tenendo presente che il reveal del gioco, dato il presunto periodo di uscita indicato dalle fonti di VGC, potrebbe non essere poi così lontano.