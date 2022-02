Ashwalkers su Nintendo Switch, un trailer rivela la data di uscita

Ashwalkers approderà a breve anche su Nintendo Switch, come rivela il trailer pubblicato da Nameless XIII: la data di uscita del gioco sulla console ibrida giapponese è fissata al 10 marzo.

Disponibile su Steam dallo scorso aprile, Ashwalkers è un survival caratterizzato da uno stile grafico molto particolare, monocromatico, in cui ci troveremo a intraprendere "un viaggio avventuroso in un mondo impietoso, senza regole né giudizio."

"Di fronte ai dilemmi morali, soltanto le tue scelte conteranno. Gestisci l'equipaggiamento, il cibo e i membri del tuo gruppo per orientarti in una simulazione a narrazione non lineare con 34 possibili finali", recita la sinossi ufficiale del titolo.

Tra i punti di forza di Ashwalkers spicca senza dubbio la narrazione non lineare, con scelte e bivi che possono condurre a epiloghi differenti (ben trentaquattro, come detto) e un sistema di gestione sfaccettato per controllare la salute fisica e mentale dei nostri personaggi.