Kirby e la terra perduta: nel nuovo trailer Kirby mangia tutto

Nintendo ha pubblicato un nuovo trailer di Kirby e la terra perduta per mostrare di nuovo in azione il suo bel personaggio rosa. Si tratta di un filmato generale sul gioco, che ne mostra le caratteristiche principali, comprese le mosse speciali di Kirby. Il gameplay si conferma estremamente dinamico e colorato, oltre che pieno di citazioni. Immaginiamo che tutti i fan della serie di Nintendo non vedano l'ora di giocarci.

Leggiamo la descrizione generale del gioco, disponibile su Nintendo.it:

La prossima avventura di Kirby su Nintendo Switch sarà in 3D! In questo nuovo titolo, i giocatori potranno esplorare liberamente aree tridimensionali usando le classiche abilità di Kirby. Quali minacce dovrà affrontare questa volta il nostro eroe mentre si fa strada tra i resti di un'antica civiltà?

Kirby e la terra perduta è previsto per il 25 marzo 2022, ovviamente solo su Nintendo Switch. Potete acquistarlo sia in edizione fisica, sia in edizione digitale.