Elden Ring: al via i preorder della colonna sonora in vinile in edizione limitata

In concomitanza con il lancio di Elden Ring su PC e console, da ora sono aperte le prenotazioni della colonna sonora ufficiale in edizione limitata dell'opera di FromSoftware sullo store ufficiale di Bandai Namco.

I pre-order sono disponibili esclusivamente sullo store di Bandai Namco a questo indirizzo, al prezzo di 149,99 euro e con data di uscita prevista per l'estate 2022. Se siete interessati affrettatevi, in quanto si tratta di un'edizione estremamente limitata e numerata, con solo 6.999 pezzi disponibili.

Elden Ring, la colonna sonora ufficiale in edizione limitata

La raccolta, pensata per dei veri collezionisti e amanti di Elden Ring, è composta da 8 vinili premium che raccolgono tutte le musiche composte da Yuka Kitamura, Tsukasa Saitoh, Shoi Miyazawa, Yoshimi Kudo e Tai Tomisawa. Stando alla descrizione ufficiale del prodotto, la raccolta è stata masterizzata appositamente per il vinile e le tracce saranno impresse rispettando gli standard della qualità per audiofili.

Come potrete vedere nel trailer qui sotto, i vinili sono raccolti in 4 doppie copertine apribili, ognuna con una decorazione unica. La confezione include un raccoglitore di alta qualità, una stampa (300x300mm) di Elden Ring e un certificato di autenticità numerato.

Leggiamo di seguito la descrizione ufficiale dello store di Bandai Namco:

"Bandai Namco Entertainment e FromSoftware collaborano ancora una volta per creare quest'edizione limitata di vinili, che include l'intera colonna sonora nella migliore qualità audio possibile! La raccolta è stata masterizzata appositamente per il vinile e le tracce saranno impresse rispettando gli standard della qualità per audiofili."

"I brani orchestrali di Elden Ring ti immergeranno nel mondo dell'Anello Ancestrale e ti faranno rivivere le battaglie più memorabili della Disgregazione. I compositori sono Yuka Kitamura, Tsukasa Saitoh, Shoi Miyazawa, Yoshimi Kudo e Tai Tomisawa, che hanno partecipato attivamente alla creazione delle musiche di Dark Souls o delle colonne sonore di altri giochi di FromSoftware."