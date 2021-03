Ashwalkers, la data di uscita ufficiale su Steam nel nuovo trailer

Ashwalkers ha finalmente una data di uscita ufficiale su Steam, rivelata dal team di sviluppo Nameless XIII con un nuovo trailer: il gioco sarà disponibile a partire dal 15 aprile.

Come scritto nel nostro provato di Ashwalkers, ci troviamo di fronte a un dungeon crawler decisamente originale, specie sul fronte artistico, caratterizzato da meccaniche spietate.

"Un viaggio avventuroso in un mondo impietoso, senza regole né giudizio", recita la sinossi ufficiale di Ashwalkers. "Di fronte ai dilemmi morali, soltanto le tue scelte conteranno."

"Gestisci l'equipaggiamento, il cibo e i membri del tuo gruppo per orientarti in una simulazione a narrazione non lineare con 34 possibili finali."

Tematiche non nuove a Hervé Bonin, co-fondatore di Dontnod Entertainment, gli autori di Life is Strange, che con questo progetto ha voluto esplorare l'animo umano con una narrazione non lineare e uno sfaccettato sistema di scelte e conseguenze.