Ghost of Tsushima: più di metà dei giocatori ha finito il gioco

Ghost of Tsushima è una delle più recenti esclusive PlayStation. Si tratta per certo di un gioco apprezzato dai fan, ma quanto esattamente? Sfruttando i dati dei trofei, possiamo vedere che l'avventura di Sucker Punch è stata completata da più di metà dei giocatori che hanno avviato il gioco.

Ovviamente, questo dato tiene conto solo delle persone che hanno effettivamente sincronizzato i propri trofei PS4 con i server di Sony. Detto ciò, il fatto che il 50.2% dei giocatori abbia ottenuto il trofeo dedicato al finale della storia di Ghost of Tsushima è certamente un risultato positivo per gli sviluppatori.

Per darvi un punto di confronto, sfruttando altre esclusive PS4, possiamo vedere le seguenti percentuali:



Death Stranding: 28.5%

Horizon Zero Dawn: 34.1%

Final Fantasy 7 Remake: 38.4%

Marvel's Spider-Man: 50.8%

The Last of Us Parte 2: 60.6%

Opere di terze parti non esclusive come Red Dead Redemption 2 e Watch Dogs 2, invece, si assestano su un 30% del completamento. Ovviamente, la lunghezza del gioco influisce pesantemente sul numero di giocatori che portano a termine il prodotto.

Come possiamo vedere, però, il vero grande successo tra le esclusive PlayStation è sempre The Last of Us Parte 2: un completamente del 60.6% è da record, soprattutto considerando che sono necessarie anche una trentina di ore per arrivare ai titoli di coda.

Di sicuro, comunque, la storia di Jin ha colpito gli appassionati che erano desiderosi di vederne il finale. Diteci, anche voi avete portato a termine Ghost of Tsushima? Oppure lo avete messo da parte per dedicarvi ad altro?

Vi segnaliamo infine che Ghost of Tsushima in versione next-gen PS5 potrebbe essere in arrivo.