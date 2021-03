Dying Light 2: la data di uscita non sarà svelata all'evento del 17 marzo

Dying Light 2 si sta facendo attendere, questo è certo. Il gioco di Techland è stato al centro di molteplici voci di corridoio negli ultimi anni. Si è parlato di problemi di sviluppo e altre difficoltà interne al team. Ciò che conta per i giocatori, però, è capire quale sia la data di uscita. Purtroppo, Techland ha confermato ufficialmente che questa non sarà discussa all'interno dell'evento del 17 marzo.

Nel caso nel quale ve lo siate perso, infatti, Techland ha organizzato un aggiornamento di sviluppo per i fan di Dying Light 2. Ci sarà spazio per parlare del gioco: come detto, però, i giocatori non si devono aspettare di scoprire nuovi dettagli sulla data di uscita. Volendola vedere in modo positivo, siamo certi che questo evento non svelerà un nuovo rimando del gioco. Precisamente, però, cosa sarà mostrato?

Secondo il community manager di Techland, non si tratterà di un banale "lo sviluppo sta procedendo bene". Lo scopo dell'evento del 17 marzo è "assicurarsi che la community abbia una migliore comprensione di quello che sta succedendo e, speriamo, rendere un po' più semplice l'attesa". Il community manager ha anche smentito le voci legate alla cancellazione di Dying Light 2.

Speriamo quindi che questo evento permetta di vedere nuove sequenze di gioco di Dying Light 2, che possano rassicurare i fan sulla bontà del gioco. Potremmo anche scoprire che Techland ha deciso di cancellare le versioni per vecchia generazione, per dare priorità a quelle PS5 e Xbox Series X|S. Dobbiamo solo attendere per scoprirlo.

Vi ricordiamo anche che Techland nega i problemi di sviluppo e parla di annuncio prematuro.