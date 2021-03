The Elder Scrolls 6: video in Unreal Engine 4 mostra la possibile grafica, fan-made

The Elder Scrolls 6 è di certo uno dei giochi più attesi dei videogiocatori di tutto il mondo. Sono passati più di nove anni dall'uscita del quinto capitolo, Skyrim, ma il sesto episodio numerato della saga ancora non è in vista. Inoltre, Bethesda non ha ancora rilasciato alcuna sequenza di gioco con grafica in-game, visto che il trailer di presentazione era solo un concept in CG. Ora, però, possiamo provare a immaginare come sarebbe il gioco se fosse sviluppato in Unreal Engine 4: l'artista Pefect Vision ha creato infatti un video, visibile a inizio notizia, che mostra una possibile grafica del gioco.

Pefect Vision ha utilizzatto le più recenti texture di Quixel per questo filmato: la risoluzione delle texture è 8K e il risultato finale è certamente incredibile. Ovviamente la sola risoluzione avrebbe poco impatto se l'artista non fosse stato in grado di creare la giusta atmosfera che desse almeno l'impressione di trovarsi in un gioco di The Elder Scrolls.

Nel complesso, questa versione fan-made di The Elder Scrolls 6 è un interessante proof-of-concept che ci permette di immaginare un gioco con una grafica molto più avanzata di Skyrim. Ovviamente questa non sarà la grafica di gioco e non possiamo di certo pretendere che le texture di TES 6 siano in 8K, ma quanto creato è innegabilmente interessante.

La verità è che The Elder Scrolls 6 rimarrà "nascosto" ancora per qualche tempo, visto che Bethesda vuole prima pubblicare Starfield, nuova IP fantascientifica. Diteci, cosa ne pensate della creazione di Pefect Vision?

Vi segnaliamo infine che The Elder Scrolls 6 e Starfield non avranno problemi dall'impegno di Todd Howard su Indiana Jones.