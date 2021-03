Justice League Snyder Cut è "il film che i fan sognavano": le anteprime dei critici

Manca sempre meno all'arrivo di Justice League Snyder Cut, la versione estesa del film DC. Prima che il lungometraggio sia disponibile per il pubblico, Warner Bros. ha permesso a pochi fortunati di vedere in anteprima, tramite l'Exclusive Virtual Fan Premiere organizzata da HBO MAX, questa nuova versione del film di Zack Snyder. Nel video a inizio notizia potete ascoltare cosa ne pensa Roby Rani di LegaNerd.

Il video non include alcun tipo di spoiler, quindi potete guardarlo anche se volete vedere Justice League Snyder Cut senza alcun tipo di anticipazione. In breve, però, cosa ne pensa Rani? Pur con qualche piccolo difetto, questo "nuovo" film è un grande successo. Justice League Snyder Cut, inoltre, riesce anche nel compito di aprire le porte al seguito. Non si tratta ovvero di un'opera fine a se stessa, ma è in grado di dare nuovo respiro alla saga DC.

Rani dà anche un consiglio ai fan: guardate la versione cinematica del 2017, così da poter notare in modo preciso tutte le principali differenze e capire appieno quanto il film sia stato ampliato e rimodellato. Rani afferma anche che pur essendo lungo quattro ore, non ne avrete abbastanza.

Anche le opinioni dei critici esteri sono sulla stessa riga. Un critico di ComicBook afferma che è un film completamente diverso. Una delle firme di GeeksWorldWide afferma che uno dei grandi passi in avanti è SteppenWolf che ha ora vere motivazioni alle spalle e sufficiente minutaggio a schermo da renderlo memorabile. Sheraz Farooqi, critico di Forbes e RottenTomatoes (tra i vari), afferma anche che si tratta del film che i fan DC sognavano.

Vi ricordiamo che questa nuova versione di Justice League arriverà in esclusiva su Sky Cinema e su Now TV a partire dal 18 marzo 2021, in contemporanea con l'uscita negli Stati Uniti (precisamente alle nostre 08:00).

Nel frattempo vi segnaliamo che un logo di Halo è finito per sbaglio sulla spada di Deathstroke all'interno di Justice League.