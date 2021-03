Justice League: un logo di Halo è finito per sbaglio sulla spada di Deathstroke

Pare che la versione estesa di Justice League di Zack Snider includa per errore un simbolo di Halo, la saga di sparatutto di Bungie/343 Industries e Microsoft. Precisamente, il logo in questione è finito sulla spada di Deathstroke, uno dei personaggi che faranno la propria comparsa all'interno del lungometraggio.

Come potete vedere nel tweet in calce, Christopher Barrett - director presso Bungie - ha segnalato la cosa. Barrett afferma di aver disegnato quello stesso simbolo venti anni fa e, infatti, ha condiviso il file originale in un secondo tweet (anch'esso visibile in calce). Come segnalato da PCGamesN, il simbolo visibile sulla spada di Deathstroke dovrebbe essere un riferimento alla Lega degli Assassini, un'organizzazione criminale guidata da Ra's al Ghul. Il vero simbolo (o comunque una delle sue versioni ufficiali) è quello che potete vedere qui sotto.

Il vero logo della Lega degli Assassini del mondo DC

Come è possibile che sia stato usato il logo sbagliato? Pare che un fan abbia preso il simbolo di Halo, lo abbia leggermente modificato e abbia creato una sua interpretazione del simbolo della Lega degli Assassini della DC. Molto probabilmente la persona o il team che si è occupato del design della spada di Deathstroke per Justice League ha cercato su Google "League of Assassins symbol DC" o anche "Ra's al Ghul symbol": uno dei primi risultati è infatti proprio il logo di Halo modificato. Chiaramente, nessuno si è accorto dell'errore, perlomeno non in tempo.

Vi ricordiamo infine che la Snyder Cut arriva su Sky in contemporanea mondiale: è ufficiale.