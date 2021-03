Astro's Playroom: OST completa ora su Spotify, Apple Music, Amazon Music e YT Music

Astro's Playroom è per la maggior parte dei videogiocatori PS5 il primo gioco avviato. Questo piccolo gioco ha il compito di presentare ai fan tutte le funzioni di PlayStation 5 e soprattutto del suo DualSense, tra feedback aptico, grilletti adattivi, microfono integrato e non solo. Il gioco è però di alta qualità anche grazie alla sua OST che è ora disponibile in formato completo su YouTube Music, Spotify, Apple Music, Amazon Music e Tidal.

Sono quindi presenti tutti sottofondi musicali di Astro's Playroom, come i magnifici "I'm Your GPU", "Memories of Play" e tutte le varianti di CPU Plaza. Se volete ascoltarla, la potete trovare ai seguenti link:



Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "Astro's Playroom sarà vostro nel momento in cui comprerete la console e, con ogni probabilità, lo giocherete come primo titolo in assoluto per PS5. La gratuità e la voglia di insegnare come si usa e cosa può fare il Dualsense, oltre all'idea di creare un gioco per tutti, ci lasciano un prodotto grazioso, divertente per qualche ora ma nel complesso abbastanza dimenticabile. Ci sono tantissime citazione, un buon numero di collezionabili e qualche passaggio divertente, ma il rischio concreto è che dopo averlo velocemente finito non lo riavvierete mai più."

