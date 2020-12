PS5: Astro's Playroom avrà un seguito? Sony risponde

Uno dei più grandi punti di forza di PS5, in questo momento, è il DualSense. Il nuovo controller è veramente "next-gen", grazie soprattutto al feedback aptico e ai grilletti adattivi. Per capirne le potenzialità, però, è necessario giochi che lo sfruttino. Sony ha quindi creato un gioco gratis per tutti i possessori di PS5: Astro's Playroom. Sony, in un'intervista rilasciata a Edge, ha parlato del gioco e di potenziali seguiti.

A rispondere alle domande di Edge è Nicola Doucet, capo di Japan Studio, il quale afferma subito che "al momento non ci sono piani per estendere Astro's Playroom, ma penso che dipenderà dalla popolarità del gioco. Ad oggi abbiamo sentito molte opinioni da parte dei media, ed erano molto positive, ne siamo molto molto felici. Ma perlopiù dipenderà dall'esperienza dei consumatori. Penso che dovremo ascoltare anche loro. Ciò accadrà dopo il periodo di lancio, una volta che la console sarà in mano di molti consumatori. Se però il personaggio diventasse popolare, e se le persone si divertissero veramente, [un seguito o degli extra] potrebbero essere possibili".

Doucet spiega però che Team Asobi è sempre al lavoro su nuove idee legate alla tecnologia disponibile e ci sono tante cose che vuole provare a fare con il controller DualSense di PS5. Se un prototipo dovesse trasformarsi in un nuovo gioco, il team proseguirebbe in quella direzione.

La verità è che in questo momento potrebbe accadere di tutto. Come dice Doucet, però, Sony è in ascolto: saranno i fan a decidere. Per fortuna, essendo gratis, quasi tutti i giocatori proveranno Astro's Playroom.

Potete leggere la nostra recensione di Astro's Playroom qui.