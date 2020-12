Cyberpunk 2077, vediamo il trailer The Diner doppiato in italiano

Il trailer di Cyberpunk 2077 intitolato The Diner è stato pubblicato nuovamente nelle scorse ore sui social, stavolta però con la versione doppiata in italiano.

Non ci è possibile pubblicare il video in embed per via della condivisione bloccata, ma potete guardarlo semplicemente visitando la pagina Facebook di Cyberpunk 2077.

Come certamente saprete, il nuovo titolo di CD Projekt RED vanterà un doppiaggio completo in italiano, con Luca Ward che interpreta Keanu Reeves e, in generale, un cast di attori di grande qualità.

Il trailer tradotto nella nostra lingua non è stata dunque che l'ennesima conferma della bontà del lavoro svolto. Come rivelato da Alessandro Fileni qualche giorno fa, il team di sviluppo polacco ha investito per la sola localizzazione un budget enorme.

L'appuntamento con Cyberpunk 2077 è fissato al 10 dicembre su PC, PS4 e Xbox One, anche se negli Stati Uniti il day one è stato rotto e un retailer ha già spedito le Collector's Edition.