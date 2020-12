PS5 Pro con doppia GPU rivelata da un brevetto Sony? Ecco i dettagli

Sony pensa già a PS5 Pro? Stando a un brevetto che l'azienda giapponese ha depositato lo scorso anno, ma che è stato reso pubblico solo di recente, la nuova console potrebbe vantare una doppia GPU similmente alle configurazioni SLI su PC.

Vi starete giustamente chiedendo che senso abbia lavorare a un nuovo modello quando PlayStation 5 ha appena fatto il proprio debutto sul mercato, peraltro rendendosi protagonista del miglior lancio di sempre per una piattaforma Sony.

La verità è che i produttori di hardware non smettono mai di mettere in cantiere nuovi progetti, a prescindere dal fatto che vengano concretizzati o meno, e questi trademark relativi a un'ipotetica PS5 Pro vanno dunque interpretati nella stessa maniera.

Il brevetto, come anticipato, descrive un sistema equipaggiato con due GPU che lavorano in parallelo, garantendo così una potenza sulla carta raddoppiata. Nei documenti viene inoltre menzionato uno storage di dimensioni maggiori rispetto all'attuale.

Un sistema del genere potrebbe eventualmente far girare giochi a 4K e 120 fps: l'ideale per un'esperienza in realtà virtuale di grandissima qualità, e che potrebbe rappresentare la base perfetta per PlayStation VR 2.

Sempre in questo trademark si parla infine di cloud gaming, con un modulo opzionale dotato di una serie di sensori la cui utilità, però, al momento sfugge.