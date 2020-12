Fortnite: il cosplay di una renegade di armoredheartcosplay è decisamente sexy

Il successo di Fortnite lo si capisce anche dalla sua capacità di trascendere il videogioco e influenzare anche altri aspetti della cultura geek. Come per esempio i cosplay. Nonostante sia etichettato come un gioco per bambini, armoredheartcosplay ha scelto di creare un riuscito cosplay di una renegade raider di Fortnite, che unisce grinta ad un po' di sensualità.

Il costume e le armi sono sufficientemente fedeli da soddisfare coloro che sono alla ricerca di cosplay più artistici. La piccozza, oltretutto, è un piccolo gioiello che replica le strane forme di quella soventemente usata all'interno del battle royale di Epic Games.

Il vestito attillato, unito alle sinuose curve e ai bei lineamenti di armoredheartcosplay danno all'immagine una sensualità inaspettata, soprattutto da un cosplay dedicato a questo genere di giochi. Cosa ne pensate?

