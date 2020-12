Nier Automata: 2B è sempre uno spettacolo nel cosplay di mangoecos

Nier Automata, guarda caso, torna di frequente per quanto riguarda i cosplay ed è difficile non capire il perché guardando questa nuova interpretazione di 2B da parte di mangoecos.

La celebre protagonista dell'action game Platinum e Square Enix torna dunque in un cosplay alquanto accurato da parte di mangoecos, nonché decisamente sobrio, rispetto agli standard che abbiamo visto in quest'ambito per quanto riguarda il personaggio in questione.

2B appare qui vestita di tutto punto, con la sua "divisa" originale e la katana d'ordinanza (ma senza benda), all'interno di un'ambientazione che peraltro replica in maniera notevolmente fedele alcune zone e atmosfere di NieR Automata. Non c'è dubbio, insomma, che il gioco di Yoko Taro sia rimasto nei cuori di giocatori uomini e donne per diversi aspetti e il gameplay non sembra essere l'unico elemento da ricordare.

Tanto per avere un'idea della frequenza con cui 2B viene interpretata in cosplay, ricordiamo quello di Shirogane-Sama, quello di Oichi e quello di Meg Turney, ma sono solo alcuni di quelli che vengono regolarmente proposti su Instagram dalle cosplayer più assidue e "dotate".